Богдан: Наша миролюбивая позиция рассчитана на граждан России

Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

В Офисе президента считают, что на ситуацию с войной России против Украины можно повлиять изнутри РФ: чтобы россияне начали задаваться вопросом - "а почему мы ведем себя неадекватно?" Такие соображения озвучил для Украинской правды глава ОП Андрей Богдан.

Он заявил, что якобы из-за СМИ РФ россияне "накрученные очень враждебно к Украине" и "считают нас какой-то негативной нацией, националистами".

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"И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет, - с той стороны уже начнутся вопрос: а почему мы ведем себя неадекватно?" - надеется Богдан.

Глава ОП видит "движение к миру" с формулой Штайнмайера, которое Украины публично демонстрирует "и для Украины, и для внешнего мира".

"Надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду: она рассчитана на граждан России", - уверяет топ-чиновник.

В середине октября 2019-го Украина потребовала распустить террористические организации ЛНР/ДНР, демилитаризовать некоторые населенные пункты, перестать стрелять, а также вывести ОРДЛО из рублевой зоны. Это застало Кремль врасплох

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