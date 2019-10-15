В МИД рассказали о плане Б на случай провала нормандского формата

Вадим Пристайко (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в случае провала минского и нормандского форматов Украина намерена добиваться от мирового сообщества развертывания в Донбассе миротворческой миссии. Об этом глава МИД рассказал после заседания Комитета Европарламента по иностранным делам, передает Укринформ.

"У нас всегда есть план Б. Одна из таких идей – предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира", - рассказал Пристайко.

По его словам, пока этот вариант не начинал реализовываться, поскольку ООН до сих пор не отправляла миссию, которая б оценила возможность введения миротворцев.

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Министр подчеркнул, что пока приоритетом для Украины остаются минский и нормандский форматы.

"У нас остается право защищать себя до конца, как и у каждой нации на планете. Мы сейчас не в той точке, когда просим о развертывании миротворческой миссии. Мы все же верим, что достигнем прогресса в минском и нормандском форматах", - подытожил министр.

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