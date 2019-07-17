Зеленский: Западные партнеры не советовали мне звонить Путину

Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры не советовали ему звонить президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину. Об этом он сказал в своем новом видеоролике.

Зеленский отметил, что не считает прямые переговоры с РФ возможной причиной снятия санкций с агрессора.

"Все говорят, не дай бог, если будут прямые переговоры с Россией, то снимутся санкции. Я, честно говоря, этой модели не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моего разговора с президентом Российской Федерации, а санкции вводятся из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживают временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.

По его словам, против этого разговора были также руководители западных стран.

"Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы я позвонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить западных партнеров за поддержку, но должны иметь свое мнение", — сказал президент.

11 июля Зеленский провел свой первый телефонный разговор с Путиным.

В этот же день Суд Европейского Союза принял решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.