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11.07.2019, 16:34

В ЕС суд отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды

В ЕС суд отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Действующие санкции Евросоюза в отношении 12 бывших украинских чиновников были продолжены в марте 2019 года и остаются в силе

Суд Европейского Союза принял решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов.

Действующие санкции Евросоюза в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 года и остаются в силе.

Впервые семь указанных лиц были внесены в санкционный список в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением государственных средств и их незаконным перемещением за пределы Украины. Решение о замораживании средств против этих лиц неоднократно продлевались на один год.

Они обратились в Суд ЕС с обжалованием решений о продлении замораживания их средств в 2016 и 2017 годах в отношении Виктора Януковича и одного из его сыновей, и в 2018 году и остальных лиц на основании того, в частности, что Совет ЕС не выполнил критерии внесения лиц в такие списки.

"Сегодняшним решением суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них за эти периоды", - говорится в решении.

По мнению суда, информация, содержащаяся в письмах украинской власти, на основании которых Совет ЕС принимал решение о применении ограничительных мер, не позволяет считать, что Совет в располагал достаточной информацией для проверки того, что права указанных лиц были соблюдены. Кроме того, Совет был обязан проводить такую ​​проверку независимо от каких-либо доказательств, представленных украинцами, заинтересованными в замораживании средств.

4 марта Евросоюз обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и 11 его соратников по 6 марта 2020 года. В ЕС тогда решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации президента Андрея Клюева.

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Теги: санкции, виктор янукович, александр янукович, Виктор Пшонка, артем пшонка, Андрей Клюев, Александр Клименко, сергей арбузов
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