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Зеленский - Штайнмайеру: Преград для нормандской встречи уже нет

Зеленский - Штайнмайеру: Преград для нормандской встречи уже нет - Фото
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - пресс-служба президента)
23.10.2019, 08:47

Президенты сошлись на том, что встреча лидеров нормандского формата "должна пройти в ближайшем будущем"

Украина выполнила свою часть для возобновления работы нормандской четверки и теперь ждет ответных шагов от других участников формата - Франции, ФРГ и РФ. Об этом на встрече с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером заявил президент Владимир Зеленский, пишет его пресс-служба.

"Рассчитываем на проведение встречи лидеров нормандской четверки в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - сказал он.

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Зеленский снова подчеркнул, что "достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды".

Он поблагодарил Штайнмайера за "приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе и постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины".

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нормандский формат формула штайнмайера
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