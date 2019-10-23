Зеленский - Штайнмайеру: Преград для нормандской встречи уже нет

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - пресс-служба президента)

Украина выполнила свою часть для возобновления работы нормандской четверки и теперь ждет ответных шагов от других участников формата - Франции, ФРГ и РФ. Об этом на встрече с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером заявил президент Владимир Зеленский, пишет его пресс-служба.

"Рассчитываем на проведение встречи лидеров нормандской четверки в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - сказал он.

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Зеленский снова подчеркнул, что "достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды".

Он поблагодарил Штайнмайера за "приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе и постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины".