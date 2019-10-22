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МИД Германии призвал развести войска на Донбассе

МИД Германии призвал развести войска на Донбассе - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.10.2019, 20:55

Хайко Маас считает, что перемирие и разведение войск поможет реализовать формулу Штайнмайера

Министерство иностранных дел Германии призвало стороны на Донбассе "наконец соблюсти согласованное перемирие" и провести разведение войск. Об этом сообщила пресс-служба МИД ФРГ по итогам встречи немецкого министра Хайко Мааса с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.

Отмечается, что ситуация на востоке Украины была в центре разговора двух министров. "Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, потому что потенциальный мир окажет положительное влияние на весь регион", - заявили в МИД ФРГ.

Маас выразил убеждение, что проведение нормандской встречи может принести ощутимый прогресс для населения. Перемирие и разведение войск, считает немецкий министр, сможет привести к успешной реализации на практике формулы Штайнмайера и восстановлению минского процесса.

  • Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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