МИД Германии призвал развести войска на Донбассе

Министерство иностранных дел Германии призвало стороны на Донбассе "наконец соблюсти согласованное перемирие" и провести разведение войск. Об этом сообщила пресс-служба МИД ФРГ по итогам встречи немецкого министра Хайко Мааса с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.
Отмечается, что ситуация на востоке Украины была в центре разговора двух министров. "Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, потому что потенциальный мир окажет положительное влияние на весь регион", - заявили в МИД ФРГ.
Маас выразил убеждение, что проведение нормандской встречи может принести ощутимый прогресс для населения. Перемирие и разведение войск, считает немецкий министр, сможет привести к успешной реализации на практике формулы Штайнмайера и восстановлению минского процесса.
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