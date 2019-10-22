Разведение войск. ОБСЕ сообщила о ситуации в Золотом

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На участке разведения в Золотом наблюдатели ОБСЕ видели шесть боевиков и одну зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) примерно в 650 метров к востоку от автодороги T1316 и приблизительно в 100 метров к северу от южного края участка разведения. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"На участке разведения в районе Золотого наблюдатели по-прежнему видели, как,по крайней мере, 25 военнослужащих Вооруженных сил Украины удаляли и сжигали растительность по обе стороны автодороги T1316, на расстоянии до 750 метров к югу от северного края участка разведения", - отмечается в сообщении.

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По данным, на ранее зафиксированной позиции на восточной обочине автодороги Т1316, примерно в 40 метров к югу от северного края участка разведения, команда миссии видела четыре дополнительных защитных барьера типа Hesco, а также приблизительно 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые устанавливали дополнительные бетонные барьеры.

Отметим, что для начала разведения на участке семь суток не должно быть обстрелов.

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.

анонсировал В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.

роцесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. 8 октября сообщалось , что п

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