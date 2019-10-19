Разведение войск. Боевики снова обстреляли Золотое - Минобороны

Боевики гибридной армии РФ в Донбассе в очередной раз обстреляли позиции украинских бойцов у Золотого - район, в котором запланировано разведение войск. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего с начала суток, по состоянию на полдень, зафиксировано четыре вражеских обстрела. Золотое-4 попало под огонь террористов в первые часы новых суток - враг использовал крупнокалиберные минометы. Огонь, по данным оборонного ведомства, велся с территории Золотого-5.
Всего на указанном участке за ночь зафиксировали три обстрела. Также под огнем в субботу находились позиции ВСУ в районе Зайцево. Потерь в рядах ВСУ нет, утверждают в МОУ.
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