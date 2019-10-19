Разведение войск. Боевики снова обстреляли Золотое - Минобороны

Золотое (фото - flickr МИД Литвы)

Боевики гибридной армии РФ в Донбассе в очередной раз обстреляли позиции украинских бойцов у Золотого - район, в котором запланировано разведение войск. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего с начала суток, по состоянию на полдень, зафиксировано четыре вражеских обстрела. Золотое-4 попало под огонь террористов в первые часы новых суток - враг использовал крупнокалиберные минометы. Огонь, по данным оборонного ведомства, велся с территории Золотого-5.

Всего на указанном участке за ночь зафиксировали три обстрела. Также под огнем в субботу находились позиции ВСУ в районе Зайцево. Потерь в рядах ВСУ нет, утверждают в МОУ.

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.

анонсировал В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.

роцесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. 8 октября сообщалось , что п

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