Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Разведение войск. Боевики снова обстреляли Золотое - Минобороны

Разведение войск. Боевики снова обстреляли Золотое - Минобороны - Фото
Золотое (фото - flickr МИД Литвы)
19.10.2019, 16:31

Для начала разведения на участке семь суток не должно быть обстрелов

Боевики гибридной армии РФ в Донбассе в очередной раз обстреляли позиции украинских бойцов у Золотого - район, в котором запланировано разведение войск. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего с начала суток, по состоянию на полдень, зафиксировано четыре вражеских обстрела. Золотое-4 попало под огонь террористов в первые часы новых суток - враг использовал крупнокалиберные минометы. Огонь, по данным оборонного ведомства, велся с территории Золотого-5.

Всего на указанном участке за ночь зафиксировали три обстрела. Также под огнем в субботу находились позиции ВСУ в районе Зайцево. Потерь в рядах ВСУ нет, утверждают в МОУ.

  • Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

Читайте также: Замкомандующего ООС о разведении войск: Сдавать позиции не будем

Напишите нам
Золотое обстрел разведение войск Донбасс боевики
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 