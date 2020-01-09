СБУ: Террористы ЛНР оформляли пенсии в госорганах Украины

Фото: ssu.gov.ua

В Луганской области контрразведка СБУ разоблачила жителей Алчевска, которые в интересах террористической организации МГБ ЛНР организовали механизм незаконного получения украинских социальных выплат жителями временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, супружеская пара из оккупированного Алчевска занималась пассажирскими перевозками на подконтрольную Украине территорию и "заочным" оформлением социальных выплат.

Почти год назад супругов завербовали террористы из МГБ ЛНР. В частности, они должны были предоставлять информацию о других перевозчиках, а также о жителях ОРДЛО, которые обращаются к ним для оформления украинских пенсий.

Террористы ведут базу граждан, которые регулярно посещают украинские государственные учреждения, чтобы потом привлечь их к "противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины", сообщили в СБУ.

Сотрудники ведомства "задержали" супругов во время очередного рейса. У них обнаружили более ста документов жителей ОРДЛО, которые необходимы для "заочного" оформление выплат без присутствия получателей.

"Сведения о выявленных сотрудниках "МГБ ЛНР" приобщены к материалам ранее открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (Участие в деятельности террористической организации) УК Украины", - сказано в сообщении.

О задержании "сотрудников МГБ ЛНР" в соответствии с УПК, объявлении им о подозрении или избрании меры пресечения спецслужба ничего не сообщает. Там лишь добавили, что устанавливают чиновников украинских госучреждений, которые возможно причастны к функционированию нелегального канала.

На днях глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа") заявила, что пенсионеры на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей имеют право получать пенсии от Украины и России.