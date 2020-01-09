Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ: Террористы ЛНР оформляли пенсии в госорганах Украины

СБУ: Террористы ЛНР оформляли пенсии в госорганах Украины - Фото
Фото: ssu.gov.ua
09.01.2020, 14:44

При этом они вносили оформивших украинские пенсии жителей ОРДЛО в базу, чтобы потом вербовать

В Луганской области контрразведка СБУ разоблачила жителей Алчевска, которые в интересах террористической организации МГБ ЛНР организовали механизм незаконного получения украинских социальных выплат жителями временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, супружеская пара из оккупированного Алчевска занималась пассажирскими перевозками на подконтрольную Украине территорию и "заочным" оформлением социальных выплат.

Почти год назад супругов завербовали террористы из МГБ ЛНР. В частности, они должны были предоставлять информацию о других перевозчиках, а также о жителях ОРДЛО, которые обращаются к ним для оформления украинских пенсий.

Террористы ведут базу граждан, которые регулярно посещают украинские государственные учреждения, чтобы потом привлечь их к "противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины", сообщили в СБУ. 

Сотрудники ведомства "задержали" супругов во время очередного рейса. У них обнаружили более ста документов жителей ОРДЛО, которые необходимы для "заочного" оформление выплат без присутствия получателей.

"Сведения о выявленных сотрудниках "МГБ ЛНР" приобщены к материалам ранее открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (Участие в деятельности террористической организации) УК Украины", - сказано в сообщении.

О задержании "сотрудников МГБ ЛНР" в соответствии с УПК, объявлении им о подозрении или избрании меры пресечения спецслужба ничего не сообщает. Там лишь добавили, что устанавливают чиновников украинских госучреждений, которые возможно причастны к функционированию нелегального канала.

На днях глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа") заявила, что пенсионеры на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей имеют право получать пенсии от Украины и России.

Напишите нам
Донбасс пенсия соцвыплаты лнр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 