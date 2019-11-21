"Гэбисты" боевиков пытались завербовать чиновника в Украине - СБУ

Фото - пресс-служба СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины установила, что боевики террористической организации ЛНР задержали руководительницу одного из областных госучреждений на КПВВ "Станица Луганская" и пытались втянуть ее в антигосударственную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, она имеет доступ к актуальной информации по экономической и социально-политической ситуации в Луганской области. Террористы, узнав об этом, заставили ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество, применив психологическое давление, шантаж и угрозы блокировать ей посещение близких людей на оккупированной территории.

Дальнейшие инструкции женщина должна была получить от кураторов по телефону. После возвращение на контролируемую правительством Украины территорию госслужащая стала объектом внимания контрразведки СБУ. Проверка показала, что она не собиралась совершать никаких действий в ущерб госбезопасности Украины.