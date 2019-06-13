СБУ: Взяли диверсанта, хотел взорвать хлор на водоканале Харькова

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Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила диверсию на объекте критической инфраструктуры в Харьковской области. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

После закладки фугаса на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП Харьковводоканал в поселке Краснопавловка был задержан местный житель. Он пытался привести взрывчатку в действие.

Как уточнили в Службе, диверсант заложил взрывчатку рядом с емкостью с хлором, которая задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению бы не подлежала. Мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила.

"По словам задержанного, в феврале 2019-го он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в Белгороде (Россия), и совершил это преступление по их заданию", - пишут в СБУ.

22 февраля 2015 года во время шествия активистов Евромайдана и патриотически настроенных граждан в Харькове произошел теракт. Четверо погибли, девять были ранены.

Комплекс водоподготовки "Днепр" КП Харьковводоканал:

В марте 2019-го СБУ заявила, что предотвратила теракт РФ в метро Харькова.

6 июня СБУ заявила о задержании офицера запаса ВСУ, которого завербовала ФСБ РФ для сбора разведданных о технике и военных. Он также осуществлял попытки вербовать сотрудников СБУ и якобы готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров.

7 июня был предотвращен теракт возле детской площадки в Запорожье.

Краснопавловка на карте региона:

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