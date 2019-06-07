Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.06.2019, 13:05

СБУ заявила, что предотвратила теракт в Запорожье: видео

СБУ заявила, что предотвратила теракт в Запорожье: видео - Фото
Фото: скриншот видео

Подозреваемый, по данным спецслужбы, приехал из Донецка и заложил взрывчатку возле детской площадки

Служба безопасности Украины предотвратила теракт возле детской площадки в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозреваемый, по данным спецслужбы, приехал из Донецка и заложил взрывчатку; активировать ее он собирался с помощью телефонного звонка.

Однако, утверждают в Службе, сотрудники СБУ дезактивировали фугас, при этом тот, кто его закладывал, не знал об этом. По словам представителя СБУ, необходимо было сделать аудио и видео фиксацию закладки взрывчатки.

Выбор места для взрыва был сознательный, однако в СБУ пока не сообщают детали.

"Есть оперативная версия, рабочая, которая и отрабатывалась… После завершения расследования она будет обнародована", - сказал сотрудник СБУ журналистам.

6 июня СБУ заявила о задержании офицера запаса ВСУ, который был завербован ФСБ для сбора разведданных о технике и военных, осуществлял попытки вербовать сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, теракт, Запорожье
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 