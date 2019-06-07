СБУ заявила, что предотвратила теракт в Запорожье: видео

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Служба безопасности Украины предотвратила теракт возле детской площадки в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозреваемый, по данным спецслужбы, приехал из Донецка и заложил взрывчатку; активировать ее он собирался с помощью телефонного звонка.

Однако, утверждают в Службе, сотрудники СБУ дезактивировали фугас, при этом тот, кто его закладывал, не знал об этом. По словам представителя СБУ, необходимо было сделать аудио и видео фиксацию закладки взрывчатки.

Выбор места для взрыва был сознательный, однако в СБУ пока не сообщают детали.

"Есть оперативная версия, рабочая, которая и отрабатывалась… После завершения расследования она будет обнародована", - сказал сотрудник СБУ журналистам.

6 июня СБУ заявила о задержании офицера запаса ВСУ, который был завербован ФСБ для сбора разведданных о технике и военных, осуществлял попытки вербовать сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров.