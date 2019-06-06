Задержан агент ФСБ, который готовил убийства офицеров - СБУ, фото

Контрразведка заявляет о задержании офицера запаса ВСУ, который был завербован ФСБ для сбора разведданных о технике и военных, осуществлял попытки вербовать сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова", - сообщили в СБУ.

Сказано, что он был связан с представителем так называемого МГБ курируемых РФ боевиков ДНР - гражданином Украины Левченко Вячеславом, 1961 года рождения, который в 80-х проходил срочную службу в пограничных войск КГБ СССР, а после - на в системе МВД Украины и пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году после задержания его обменяли на пленных украинских военных.

У него дома нашли большое количество мобильных терминалов, SIM-карт, в частности провайдера Феникс, работающего в оккупированном Донбассе, флеш-карт и несколько компьютеров.

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