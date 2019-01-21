Разрушить планы врага: СБУ показала, как противостоит ФСБ - фильм

Служба безопасности Украины выложила в публичный доступ документальный фильм о противостоянии спецслужб - ее и российской Федеральной службы безопасности. Видео опубликовано на YouTube-канале СБУ.

"В центре картины изображены ключевые аспекты гибридной войны, ведущейся против Украины: шпионские и агентурные сети, "пятая колонна", управляемые Россией информационные платформы и диверсионные группы", - говорится в комментарии к фильму.

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СБУ показывает на примерах, как Москва тщательно пытается скрыть "зеленых человечков", обстрелы городов, российской оружие в Украине, сбивание пассажирского Боинга над Донбассом, подготовку террористов, прямое вторжение, провокации внутри Украины, а также организацию политических убийств и терактов.