СБУ назвала заказчика неудавшегося теракта в Запорожье

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Сотрудники Службы безопасности установили, что заказчиком предотвращенного теракта в одном из густонаселенных мест в центре Запорожья было так называемое "МГБ" террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба информирует, что, по замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизации общественно политической обстановки в регионе.

Ранее сегодня сообщалось, что СБУ предотвратила теракт возле детской площадки в Запорожье. Подозреваемый, по данным спецслужбы, приехал из Донецка и заложил взрывчатку; активировать ее он собирался с помощью телефонного звонка.

6 июня СБУ заявила о задержании офицера запаса ВСУ, который был завербован ФСБ для сбора разведданных о технике и военных, осуществлял попытки вербовать сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров.