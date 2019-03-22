СБУ говорит, что предотвратила теракт РФ в метро Харькова: видео

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По данным СБУ, взрыв с гвоздями, шурупами, болтами и гайками должен был произойти на станции метро "Индустриальная"

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Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракт в харьковском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации ситуации накануне президентских выборов", - отметили в пресс-службе.

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Сотрудники СБУ задокументировали, как "представители спецслужб РФ" передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком.

"Они предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили $15 000 за совершение преступления", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным СБУ, в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличения количества пострадавших.

"Во время проведения спецоперации украинская спецслужба не допускала возникновения какого-либо риска для жизни и здоровья граждан. В рамках досудебного расследования оперативники СБУ заранее изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на "муляж", - объяснили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника после установки взрывного устройства на станции метро "Индустриальная" во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении теракта. 

Ранее СБУ обнаружила в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте фейковый аккаунт "Роман Н", посредством которого администрировалась антиукраинская группа "Сумы - это Россия – Новороссия".

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Теги: сбу, метро, теракт, Харьков, выборы-2019
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