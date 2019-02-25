В Сумской области блокировали вмешательство РФ в выборы: видео

В СБУ заявили, что блокировали в Сумской области очередную попытку вмешательства российских спецслужб в избирательный процесс в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там рассказали, что оперативники СБУ обнаружили в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте фейковый аккаунт "Роман Н", посредством которого администрировалась антиукраинская группа "Сумы - это Россия – Новороссия".

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СБУ установила, что этот аккаунт создали с помощью незаконного использования персональных данных жителя Сумской области без его ведома.

Авторизация страницы осуществлялась с использованием IP-адреса, принадлежащего ОАО Национальные кабельные сети (г. Москва, РФ).

С использованием этого аккаунта в соцсетях распространялась "искаженная и деструктивная информация для негативного информационного воздействия на правосознание пользователей украинского сегмента сети Интернет накануне и во время избирательного процесса".

Житель Сум, данные которого использовали для создания фейкового аккаунта, рассказал, что от его имени пользователи соцсетей получали предложения о продаже голоса на выборах.

21 февраля прокуратура Сумской области сообщила, что против полицейских открыто уголовное дело за незаконное задержание двух человек в офисе одной из политических партий.

Руководитель полиции Сумской области заявил, что полицейские действовали законно, а областная прокуратура в своем сообщении об открытии уголовного производства допустила ряд неточностей.