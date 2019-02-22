Полиция Сум отреагировала на обвинение во вмешательстве в выборы

Николай Лушпиенко (скриншот с видео)

Руководитель полиции Сумской области заявил, что областная прокуратура в своем сообщении об открытии уголовного производства против полицейских, которые в Сумах якобы безосновательно задержали двух человек в офисе одной из политических партий, допустила ряд неточностей.

Николай Лушпиенко назвал "абсолютной неправдой" утверждение прокуратуры, что сообщение, на которое отреагировала полиция, касалось незаконного использования помещения. По словам Лушпиенко, в сообщении шла речь о подкупе избирателей.

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Глава полиции также подверг сомнению, что помещение, в которое прибыли полицейские, является офисом политической партии.

Лушпиенко отметил, что хотел бы знать, в препятствовании деятельности какой именно партии прокуратура обвиняет сотрудников полиции. "Нам неизвестно, какая это политическая партия", - сказал он.

По его мнению, "полиция действовала законно".

Правоохранитель рассказал, что в сумке одного из задержанных в офисе мужчин полицейские обнаружили пистолет. Он показал видео задержания.

По словам Лушпиенко, после этого в отделение полиции приехали двое представителей прокуратуры, которые "фактически отстранили полицейских от дальнейших следственных действий" и забрали задержанных.

Глава полиции Сумской области сообщил, что задержанные были жителями Киева и Никополя, они не назвали партию, которую представляют, и не объяснили цель своего пребывания в Сумах.

Вчера прокуратура Сумской области сообщила, что против полицейских открыто уголовное дело за незаконное задержание двух человек в офисе одной из политических партий.

Производство открыто по трем статьям: ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (Препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (Заведомо незаконное задержание) УК.