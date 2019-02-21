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21.02.2019, 21:28

В Сумах полиция незаконно опечатала офис партии - прокуратура

В Сумах полиция незаконно опечатала офис партии - прокуратура - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Теперь полицейских подозревают в превышении полномочий и препятствовании деятельности политических партий

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В Сумах полицейские задержали двух человек в офисе одной из политических партий. Против правоохранителей открыто уголовное производство по трем статьям УК, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Там рассказали, что 21 февраля на линию 102 от неустановленного лица поступило сообщение о якобы незаконном использовании помещения в доме по улице Курской в  Сумах.

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Сотрудники полиции, прибыв по указанному адресу, выяснили, что там находится офис одной из политических партий.

"Без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники) Само помещение стражи порядка без соответствующих разрешений опечатали", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что задержанных освободили только после их вмешательства.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (Препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (Заведомо незаконное задержание) УК.

Расследовать дело будет СБУ.

По данным источников Украинской правды, речь идет об офисе БПП.

Сегодня на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужба пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

В документах, опубликованных СБУ по этому делу, фигурирует имя Руслана Богдана. Человек с таким же именем является депутатом Рады из фракции Батькивщины.

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Теги: БПП, выборы, задержание, партия, Сумы
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