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Луганский переговорщик в Минске: Радикализм точно ни к чему хорошему не приведет

Луганский переговорщик в Минске: Радикализм точно ни к чему хорошему не приведет - Фото
Константин Либстер (фото - LIGA.net)
11.06.2020, 12:37

Врач-травматолог Константин Либстер, который стал советником украинской делегации на минской площадке от Луганска, обозначил свою переговорную позицию

Радикализм в высказываниях о войне на Донбассе и ее последствиях "точно ни к чему хорошему не приведет" на переговорах о том, как ее закончить и вернуть ныне оккупированные территории в состав Украины. Так в интервью LIGA.net заявил представитель Луганска Константин Либстер, который вместе с тремя другими переселенцами был подключен к минскому процессу.

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Отвечая на вопрос, что он, хоть и считает Россию агрессором, говорить об этом "вслух" не хочет, чтобы никого не провоцировать, переговорщик сказал: "Мой посыл – мир. И мир может быть только тогда, когда мы можем слышать людей".

По его словам, когда вчера на встрече трехсторонней контактной группы представители Донецка (блогер Денис Казанский и журналист Сергей Гармаш, - ред.) сказали, что Россия – агрессор, "это было единственное, что возбудило Грызлова: он сказал – давайте говорить словами минского формата, где нет такого слова".

Позиция Либстера: "Россия – инициатор и сторона, которая принимает активное участие <…> в конфликте на Донбассе".

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Он считает, что нет военного пути решения проблемы, потому что "как матери и отцы, которые потеряли своих детей, могут это забыть? Должны пройти годы".

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).
  • С 9 июня 2020 года четверо вынужденных переселенцев с Донбасса принимают участие в заседаниях ТКГ.
  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год.
  • C ее начала погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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Евгений Пилипенко
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Донбасс Луганск переговоры ордло минские соглашения ткг Константин Либстер переселенец
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