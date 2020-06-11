Луганский переговорщик в Минске: Радикализм точно ни к чему хорошему не приведет

Радикализм в высказываниях о войне на Донбассе и ее последствиях "точно ни к чему хорошему не приведет" на переговорах о том, как ее закончить и вернуть ныне оккупированные территории в состав Украины. Так в интервью LIGA.net заявил представитель Луганска Константин Либстер, который вместе с тремя другими переселенцами был подключен к минскому процессу.
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Отвечая на вопрос, что он, хоть и считает Россию агрессором, говорить об этом "вслух" не хочет, чтобы никого не провоцировать, переговорщик сказал: "Мой посыл – мир. И мир может быть только тогда, когда мы можем слышать людей".
По его словам, когда вчера на встрече трехсторонней контактной группы представители Донецка (блогер Денис Казанский и журналист Сергей Гармаш, - ред.) сказали, что Россия – агрессор, "это было единственное, что возбудило Грызлова: он сказал – давайте говорить словами минского формата, где нет такого слова".
Позиция Либстера: "Россия – инициатор и сторона, которая принимает активное участие <…> в конфликте на Донбассе".
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Он считает, что нет военного пути решения проблемы, потому что "как матери и отцы, которые потеряли своих детей, могут это забыть? Должны пройти годы".
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