ФСБ показала ролик задержания "украинского шпиона" с Черноморского флота – видео

Сегодня, 30 июля, спецслужбы РФ во временно оккупирпованном Крыму показали видео "задержания украинского шпиона" в Севастополе: тот якобы служил на Черноморском флоте РФ, где "собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины" секретные данные. Об этом пишет, публикуя ролик российской Федеральной службы безопасности, пропагандистский ресурс ТАСС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На кадрах видно, как силовики в балаклавах выскакивают из салона, заламывают руки мужчине, который общался на улице около автомобиля с другим человеком, садят его в микроавтобус и увозят.
Против "шпиона" ФСБ открыло дело по статье о государственной измене (12-20 лет тюрьмы). Подконтрольный оккупантам Севастопольской гарнизонный военный суд его арестовал.
Читайте также: ФСБ хотела внедрить шпиона в ВСУ: его раскрыла контрразведка СБУ