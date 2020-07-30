ФСБ показала ролик задержания "украинского шпиона" с Черноморского флота – видео

Сегодня, 30 июля, спецслужбы РФ во временно оккупирпованном Крыму показали видео "задержания украинского шпиона" в Севастополе: тот якобы служил на Черноморском флоте РФ, где "собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины" секретные данные. Об этом пишет, публикуя ролик российской Федеральной службы безопасности, пропагандистский ресурс ТАСС.

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На кадрах видно, как силовики в балаклавах выскакивают из салона, заламывают руки мужчине, который общался на улице около автомобиля с другим человеком, садят его в микроавтобус и увозят.

Против "шпиона" ФСБ открыло дело по статье о государственной измене (12-20 лет тюрьмы). Подконтрольный оккупантам Севастопольской гарнизонный военный суд его арестовал.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

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