ФСБ показала ролик задержания "украинского шпиона" с Черноморского флота – видео

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Похищенному на улице мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

Сегодня, 30 июля, спецслужбы РФ во временно оккупирпованном Крыму показали видео "задержания украинского шпиона" в Севастополе: тот якобы служил на Черноморском флоте РФ, где "собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины" секретные данные. Об этом пишет, публикуя ролик российской Федеральной службы безопасности, пропагандистский ресурс ТАСС.

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На кадрах видно, как силовики в балаклавах выскакивают из салона, заламывают руки мужчине, который общался на улице около автомобиля с другим человеком, садят его в микроавтобус и увозят.

Против "шпиона" ФСБ открыло дело по статье о государственной измене (12-20 лет тюрьмы). Подконтрольный оккупантам Севастопольской гарнизонный военный суд его арестовал.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой "выборов" с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.
  • Генштаб и Министерство обороны такие случаи не комментируют, "проверяют данные" или утверждают, что российские спецслужбы устраивают задержания для пропагандистских целей. LIGA.net направила запрос в оборонное ведомство насчет комментария. 
  • Президент Зеленский против того, чтобы возобновить снабжение Крыма днепровской водой, заявил ранее нардеп Богдан Яременко.
  • По словам министра иностранных дел Кулебы, встреча в Крыму Зеленского с хозяином Кремля Путиным возможна при одном условии.

Читайте также: ФСБ хотела внедрить шпиона в ВСУ: его раскрыла контрразведка СБУ

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Теги: Крым, госизмена, фсб, задержание, пропаганда, шпионаж, оккупация, чф рф
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