Встреча Зеленский–Путин в Крыму возможна, но с одним условием – глава МИД

Дмитрия Кулебу на брифинге спросили: "некоторые СМИ" пишут о том, что президенты Украины и России могут увидеться на полуострове, правда ли это?

Встреча в Крыму президента Владимира Зеленского с хозяином Кремля Владимиром Путиным возможна, но только "во время церемонии снятия там российского флага и поднятия украинского в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным полуостровом". Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал на брифинге слухи о возможности подобного раунда переговоров.

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При этом глава МИД, вздохнув, добавил, что пока что ему о желании россиян провести такую церемонию неизвестно.

"Более того, президент Путин (вчера) поехал в Крым с абсолютно другой целью - закладывать новые корабли для ЧФ РФ, демонстрируя тем самым дальнейшее укрепление военного присутствия на полуострове и нарушение обязанностей России как страны-оккупанта", - уточнил Кулеба.

Поэтому, говорит глава внешнеполитического ведомства, встреча в Крыму или на админгранице в Херсонской области "абсолютно немыслима", и он "даже удивлен, что кто-то может разгонять подобные вещи".

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Евгений Пилипенко

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