В Москве пробовали протестовать против "вечного" Путина. Акцию разогнали – видео

Вчера, 15 июля, на Пушкинской площади в Москве на акцию по сбору подписей против "обнуления" президентских сроков российского лидера Владимира Путина собрались несколько сотен человек. Их окружили автозаками и автобусами с Росгвардией и полицией, а вечером начались задержания.

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Аналогичная акция прошла и в Санкт-Петербурге, пишет ресурс Avtozak Live. В столице РФ якобы собрали 2000 подписей против принятых поправок в конституцию РФ, а Санкт-Петербурге - 3000.

"Как вы думаете, что делают эти люди на крышах домов на Пушкинской площади во время мирного сбора подписей против поправок в конституцию?" - пишут в Facebook-группе Московский активист, показывая снимки с вооруженными людьми.

Видео: Радио Свобода, Северо-Карельское Государство, Avtozak Live