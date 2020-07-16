Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Московские ресурсы пишут, что "упаковали" около 150 человек, в том числе тех, кто просто оказался рядом. После оформления большинство отпустили

Вчера, 15 июля, на Пушкинской площади в Москве на акцию по сбору подписей против "обнуления" президентских сроков российского лидера Владимира Путина собрались несколько сотен человек. Их окружили автозаками и автобусами с Росгвардией и полицией, а вечером начались задержания.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Аналогичная акция прошла и в Санкт-Петербурге, пишет ресурс Avtozak Live. В столице РФ якобы собрали 2000 подписей против принятых поправок в конституцию РФ, а Санкт-Петербурге - 3000.

"Как вы думаете, что делают эти люди на крышах домов на Пушкинской площади во время мирного сбора подписей против поправок в конституцию?" - пишут в Facebook-группе Московский активист, показывая снимки с вооруженными людьми.

Видео: Радио Свобода, Северо-Карельское Государство,  Avtozak Live

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Москва, владимир путин, протест, задержание, митинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Москве пробовали протестовать против "вечного" Путина. Акцию разогнали – видео
В Москве пробовали протестовать против "вечного" Путина. Акцию разогнали – видео
В Ереване облили борщом посольство из-за заявления МИД Украины - видео
В Ереване облили борщом посольство из-за заявления МИД Украины - видео
Военная ракета "Минотавр" стартовала. Запуск едва не сорвали рыбаки – видео
Военная ракета "Минотавр" стартовала. Запуск едва не сорвали рыбаки – видео
Мнение Закон об "игорке": какие из принятых норм не на пользу будущему рынку
Облгазы Фирташа пытаются сорвать запуск рынка газа для населения
ТЭК Облгазы Фирташа пытаются сорвать запуск рынка газа для населения
Кризис в украинской металлургии набирает обороты. Итоги полугодия в графиках
Экономика Кризис в украинской металлургии набирает обороты. Итоги полугодия в графиках
Популярное
фото/видео
В Москве пробовали протестовать против "вечного" Путина. Акцию разогнали – видео
В Москве пробовали протестовать против "вечного" Путина. Акцию разогнали – видео
В Ереване облили борщом посольство из-за заявления МИД Украины - видео
В Ереване облили борщом посольство из-за заявления МИД Украины - видео 15.07.20, 17:06
Военная ракета "Минотавр" стартовала. Запуск едва не сорвали рыбаки – видео
Военная ракета "Минотавр" стартовала. Запуск едва не сорвали рыбаки – видео 15.07.20, 16:37
Футбол. УАФ представила новую форму сборной Украины – фото, видео
Футбол. УАФ представила новую форму сборной Украины – фото, видео 15.07.20, 15:15
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 