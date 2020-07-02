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Только один регион России проголосовал против "вечного Путина"

Только один регион России проголосовал против "вечного Путина" - Фото
Голосование по поправкам к конституции России (Фото - Facebook)
02.07.2020, 11:26

В Ненецком автономном округе против поправок к конституции России проголосовали 55%

Единственным регионом России, проголосовавшим против изменений в конституции, стал Ненецкий автономный округ. Такие данные опубликовал ЦИК РФ.

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В Ненецком АО поправки, позволяющие президенту Владимиру Путину идти на выборы в 2024 году, поддержали по официальным данным 43,78% избирателей, 55,25% проголосовали против.

Сравнительно низкой поддержка оказалась в Якутии - 58,34% за, 40,65% против. В остальных регионах путинские поправки якобы поддержали более 60% голосовавших.

Рекордные результаты показали Чечня - 97,92% за, 1,94% против, и Республика Тыва - 96,79% за, 2,99% против.

В Москве по официальным данным поправки поддержали 65,29% голосовавших, против высказались 33,98%, в Санкт-Петербурге "за" якобы проголосовали 77,66%, "против" - 21,63%.

Независимые наблюдатели говорят о масштабных фальсификациях и нарушениях. В ЦИК РФ фальсификации отрицают.

  • 15 января 2020-го Путин предложил поменять конституцию РФ.
  • 10 марта Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.
  • По опросу Левады в марте, такую поправку якобы не одобряют 47%, одобряют - 48% россиян.
  • Вчера, по официальным итогам голосования, поправки якобы поддержали 77,92% голосовавших.

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Денис Юдин
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Россия владимир путин конституция голосование Ненецкий автономный округ
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