Только один регион России проголосовал против "вечного Путина"

Голосование по поправкам к конституции России (Фото - Facebook)

Единственным регионом России, проголосовавшим против изменений в конституции, стал Ненецкий автономный округ. Такие данные опубликовал ЦИК РФ.

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В Ненецком АО поправки, позволяющие президенту Владимиру Путину идти на выборы в 2024 году, поддержали по официальным данным 43,78% избирателей, 55,25% проголосовали против.

Сравнительно низкой поддержка оказалась в Якутии - 58,34% за, 40,65% против. В остальных регионах путинские поправки якобы поддержали более 60% голосовавших.

Рекордные результаты показали Чечня - 97,92% за, 1,94% против, и Республика Тыва - 96,79% за, 2,99% против.

В Москве по официальным данным поправки поддержали 65,29% голосовавших, против высказались 33,98%, в Санкт-Петербурге "за" якобы проголосовали 77,66%, "против" - 21,63%.

Независимые наблюдатели говорят о масштабных фальсификациях и нарушениях. В ЦИК РФ фальсификации отрицают.

15 января 2020-го Путин предложил поменять конституцию РФ.

10 марта Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку , обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.

По опросу Левады в марте, такую поправку якобы не одобряют 47%, одобряют - 48% россиян.

Вчера, по официальным итогам голосования, поправки якобы поддержали 77,92% голосовавших.

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