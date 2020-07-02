"Пожизненного" Путина хотят якобы 78% россиян: ЦИК РФ показал итог референдума

По итогам обработки 99,97% протоколов на референдуме об изменениях в конституцию РФ, которые позволят президенту страны Владимиру Путину переизбираться после 2024 года, 77,92% избирателей поддержали такой вариант. Эти цифры называет российский Центризбирком.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Против правок в основной закон РФ и "пожизненной" власти Путина высказались якобы 21,27% избирателей.
Явка составила около 65%, уточнили в ЦИК РФ.
Читайте также: Путин о распаде СССР: Утащили с собой огромное количество российских земель
Поскольку референдум проводится в том числе на временно оккупированной территории Крыма, Украина считает его нелегитимным:
По данным ЦИК РФ, в Ненецком автономном округе якобы единственном проголосовали в целом против поправок. Данные по Москве: "за" 66%, "против" - 33%. В Чечне, Дагестане и Тыве идеи Путина якобы одобрили более 90% избирателей.
Независимые наблюдатели говорят о масштабных фальсификациях и нарушениях. В ЦИК РФ говорят, что ничего такого не было.
Читайте также: "Православный аятолла". Будет ли Путин править до смерти и чем это грозит соседям РФ