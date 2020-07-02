"Пожизненного" Путина хотят якобы 78% россиян: ЦИК РФ показал итог референдума

Скриншот из видеозаписи ICTV

По итогам обработки 99,97% протоколов на референдуме об изменениях в конституцию РФ, которые позволят президенту страны Владимиру Путину переизбираться после 2024 года, 77,92% избирателей поддержали такой вариант. Эти цифры называет российский Центризбирком.

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Против правок в основной закон РФ и "пожизненной" власти Путина высказались якобы 21,27% избирателей.

Явка составила около 65%, уточнили в ЦИК РФ.

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Поскольку референдум проводится в том числе на временно оккупированной территории Крыма, Украина считает его нелегитимным:

По данным ЦИК РФ, в Ненецком автономном округе якобы единственном проголосовали в целом против поправок. Данные по Москве: "за" 66%, "против" - 33%. В Чечне, Дагестане и Тыве идеи Путина якобы одобрили более 90% избирателей.

Независимые наблюдатели говорят о масштабных фальсификациях и нарушениях. В ЦИК РФ говорят, что ничего такого не было.

15 января 2020-го Путин предложил поменять конституцию РФ.

10 марта Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку , обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.

По опросу Левады в марте, такую поправку якобы не одобряют 47%, одобряют - 48% россиян.

21 июня 2020-го Путин опубликовал статью с оценкой событий Второй мировой войны на кремлевский лад.

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