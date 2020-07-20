США резко отреагировали на строительство Россией военных кораблей в Крыму

Путин собирается построить в оккупированном Крыму два десантных корабля

Посольство США в Украине назвало нарушением международных норм самовольное строительство Россией военных кораблей на оккупированной ею территории Крыма. Об этом говорится в сообщении посольства.

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"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, очередной раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса", - сказано в сообщении.

Сегодня президент страны-агрессора Владимир Путин во время незаконного визита в оккупированный Крым заявил, что на заводе Залив в Керчи планируется строительство двух десантных кораблей. Об этом сообщила его пресс-служба.

МИД Украины осудил несогласованную с Киевом поездку Путина в Крым.

"Украина в очередной раз осуждает меры Российской Федерации по дальнейшей милитаризации Крыма и города Севастополь, которая составляет существенную угрозу региональной безопасности", - сказано в заявлении.

МИД потребовал от российской стороны немедленно прекратить нарушения международного права в Крыму.

Крымские экологи сообщают, что к осени могут пересохнуть Белогорское и Тайганское водохранилища, которые снабжают полуостров пресной водой.

Вадим Ребрина

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