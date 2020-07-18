Белорусская команда КВН отказалась ехать на конкурс в оккупированный Крым
Белорусский государственный университет, который представляет команда, в хороших отношениях с украинскими вузами, и там не хотят их портить
Команда КВН из Минска Дети Тьюринга отказалась продолжать игру в российской Премьер-лиге в 2020 году, потому что четвертьфинал пройдет в оккупированном Россией Крыму, а команда не хочет ехать туда через территорию РФ. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Капитан команды Марк Величко заявил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности Крыма, но команда посчитала путь через Россию в Крым недопустимым, а попасть на турнир через территорию Украины сейчас невозможно из-за пандемии коронавируса.
Он сказал, что Белорусский государственный университет, который представляет команда, в хороших отношениях с украинскими университетами, и там не хотят их портить.
Как сообщают белорусские СМИ, команда Дети Тьюринга стала известной в марте 2020 года, когда дерзко пошутила об интеграции с РФ во время игры Высшей лиги КВН и мгновенно взорвала интернет.
Президент Александр Лукашенко избегает прямого ответа на вопрос "чей Крым". В 2014 году он заявлял, что Крым де-факто сегодня - часть России. В 2019 г он сказал, что украинцы якобы "молча согласились, что Крым не ваш, как минимум".
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