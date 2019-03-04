Лукашенко о Крыме: Если он украинский - воюйте до конца

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Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал с Владимиром Путиным вопрос признания Крыма "российским"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что с главой РФ Владимиром Путиным они никогда не обсуждали вопрос признания оккупированного Крыма российской территорией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске.

"Нет, таких тем (с президентом РФ, - ред.) у нас не проскальзывало", - ответил он на вопрос журналиста.

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Лукашенко рассказал, что на инаугурации президента Петра Порошенко 7 июня 2014 в окружении западных и украинских журналистов он уже ответил на вопрос, чей Крым.

"Для них это был совершенно неожиданный ответ, заключающийся в том, что если это ваше (Украины - ред.) – умирайте, воюйте за этот клочок земли", - резюмировал Лукашенко. 

Он отметил, что не готовился тогда к подобным вопросам и не хотел отвечать.

"Я им задал вопрос: "Сколько погибло украинцев во время захвата Крыма Россией, защищая свою территорию?" Молчат. Ни одного. А сколько прозвучало выстрелов? Ни одного. Значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум. И дальше я рассуждал на эту тему прямо там, у них, в Украине, и мне не задали после этого ни одного вопроса", - заявил он.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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Теги: Крым, александр лукашенко
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