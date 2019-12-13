ФСБ хотела внедрить шпиона в ВСУ: его раскрыла контрразведка СБУ

В Харьковской области оперативники Службы безопасности Украины блокировали попытку ФСБ РФ получить информатора в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В начале 2019 года военнослужащий ВСУ, который после 2014 года остался на временно оккупированном полуострове, вернулся на материковую Украину для возобновления на воинской службе.
Он с семьей, по информации СБУ, после оккупации остался в Севастополе на территории военного городка. Он успел получить гражданство РФ, стал на воинский учет и устроился в частное охранное агентство, подконтрольное ФСБ.
Он не успел выполнить преступное задание, его сразу же раскрыла военная контрразведка.
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