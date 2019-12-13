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ФСБ хотела внедрить шпиона в ВСУ: его раскрыла контрразведка СБУ

ФСБ хотела внедрить шпиона в ВСУ: его раскрыла контрразведка СБУ - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
13.12.2019, 13:44

Он не успел выполнить преступное задание, его сразу же раскрыла военная контрразведка

В Харьковской области оперативники Службы безопасности Украины блокировали попытку ФСБ РФ получить информатора в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

В начале 2019 года военнослужащий ВСУ, который после 2014 года остался на временно оккупированном полуострове, вернулся на материковую Украину для возобновления на воинской службе. 

Он с семьей, по информации СБУ, после оккупации остался в Севастополе на территории военного городка. Он успел получить гражданство РФ, стал на воинский учет и устроился в частное охранное агентство, подконтрольное ФСБ. 

Он не успел выполнить преступное задание, его сразу же раскрыла военная контрразведка.

  • Ранее СБУ и прокуратура АР Крым вручила подозрение в госизмене члену партии Путина, который, по данным правоохранителей, мог быть причастен к оккупации Крыма в 2014 году.

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