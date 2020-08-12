Глава военной разведки: Мирный план Зеленского - основа основ сегодняшнего дня

Новый руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что необходимо резко нарастить возможности разведки вдоль линии разведения войск на востоке

Резкая интенсификация разведки по линии разграничения на Донбассе, чтобы не допустить провокаций оккупантов, - краткосрочный приоритет для Главного управления разведки Минобороны. Об этом заявил новоназначенный глава ведомства Кирилл Буданов, пишет Интерфакс-Украина.

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"Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или пресечь провокации", - сказал он, подчеркнув, что мирный план президента Владимира Зеленского - "это основа основ сегодняшнего дня".

Среди других задач Буданов назвал повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР, в том числе внедрение конкретных новых технологических решений в разведку, прежде всего по съему/считыванию информации. Он намерен выстроить анализ данных так, "чтобы получать более цельные прогностические выводы в более короткие сроки". "Еще одно направление - разработка, по сути, в онлайн-режиме детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражения", - отметил глава ГУР.

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По его словам, война России против Украины очень быстро повысила уровень всех украинских специальных служб, которые "стали куда более современными, проактивными и мобильными в принятии ситуативных решений".

Начальник ведомства говорит, что мир "втянулся в эпоху бесконечных гибридных войн разной интенсивности" – из-за технологического прорыва в информационных отраслях и повышения общественной мобильности: "Любой человек быстро может оказаться в любом месте и получить техническую возможность для активного промотирования любой идеи".

В апреле 2019 года Буданова пыталась убить группа диверсантов из РФ.

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Евгений Пилипенко

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