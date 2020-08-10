Начальник военной разведки Кирилл Буданов: Мы должны вернуть Донбасс и Крым

Новый глава ГУР обозначил задания, который сейчас стоят перед военной разведкой и назвал вызовы, с которыми столкнулась Украина

Украина должна усилить влияние разведки, вернуть временно оккупированные территории Донбасса и Автономной республики Крым и восстановить справедливость в отношении тех, кто принес в страну войну. Об этом заявил новый начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает пресс-служба Офиса президента.

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Буданов отметил, что перед страной появились такие вызовы как усиленное влияние гибридных войск, глобальная дезинформация и присутствие врага на нашей земле.

Представляя нового начальника военной разведки, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас нужно усилить стратегическую и оперативную работу, улучшить качество получаемой информации и усовершенствовать аналитику, а также поработать над новой разведпрограммой на ближайшие пять лет.

В программе на 2021-2025 годы обязательно нужно закрепить ключевые моменты: оснащение современным оружием и техникой, переход к стандартам НАТО по поводу работы с развединформацией, современный подход к работе с подчиненными, - добавил глава государства.

5 августа президент назначил Кирилла Буданова начальником ГУР Минобороны. В апреле 2019 года Буданова пыталась убить группа диверсантов из РФ.

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Дарья Мостовая

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