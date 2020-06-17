Зеленский создал при президенте комитет по вопросам разведки

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании при президенте комитета по вопросам разведки. Соответствующий указ №230/2020 опубликован на сайте главы государства.

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Отмечается, что комитет должен быть создан с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины, а также реализации положений законов о нацбезопасности, о разведывательных органах.

Также в указе постановляется: ликвидировать объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте, а комитету по вопросам разведки обеспечивать реализацию решений объединенного комитета по вопросам разведдеятельности.

Кроме того, признаются утратившими силу указ президента от 30 января 2015 года о совершенствовании системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов, а также еще четыре документа, обозначенных как секретные.

12 марта в Нацполиции создали департамент защиты интересов общества и государства.

4 июня в полиции перечислили функции нового департамента.