Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский создал при президенте комитет по вопросам разведки

Зеленский создал при президенте комитет по вопросам разведки - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
17.06.2020, 18:26

Владимир Зеленский создал комитет по вопросам разведки при президенте Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании при президенте комитета по вопросам разведки. Соответствующий указ №230/2020 опубликован на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что комитет должен быть создан с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины, а также реализации положений законов о нацбезопасности, о разведывательных органах.

Также в указе постановляется: ликвидировать объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте, а комитету по вопросам разведки обеспечивать реализацию решений объединенного комитета по вопросам разведдеятельности.

Кроме того, признаются утратившими силу указ президента от 30 января 2015 года о совершенствовании системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов, а также еще четыре документа, обозначенных как секретные.

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский разведка комитет по разведке
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 