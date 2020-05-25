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У Авакова создали "тайный" департамент полиции: документ – ЦПК

У Авакова создали "тайный" департамент полиции: документ – ЦПК - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
25.05.2020, 13:51

Информация о новом департаменте полиции является служебной и доступ к ней закрыт для общественности, утверждают в ЦПК

12 марта в Национальной полиции создали Департамент защиты интересов общества и государства, основная информация о котором закрыта для общего доступа. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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В Центре отмечают, что в ответе на запрос о новом департаменте в пресс-службе Нацполиции не сообщили данных об общей структуре, численности и заданиях департамента, аргументировав тем, что это является "служебной информацией".

Понятие "интересы общества и государства", которые должен защищать департамент, также не раскрыто.

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В то же время в пресс-службе сообщили, что о "результатах деятельности" нового департамента будут отчитываться на сайте Нацполиции. Периодичность таких отчетов не указана.

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Скриншоты документа: ЦПК

Директор ЦПК Виталий Шабунин говорит, что, по его информации, новое структурное подразделение якобы унаследовало функции расформированного Департамента защиты экономики и, "вероятно, будет давить на бизнес и экономику, прикрываясь за ширмой служебной информации".

LIGA.net направила запросы в пресс-службу Нацполиции и Департамент коммуникации Министерства внутренних дел с просьбой прокомментировать заявление Шабунина и разъяснить, что значит понятие "интересы общества и государства".

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Марк Сировой
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