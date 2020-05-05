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Венедиктова изменила аттестацию: прокуроры сами смогут решать, кого назначать

Венедиктова изменила аттестацию: прокуроры сами смогут решать, кого назначать - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.05.2020, 15:33

Теперь у прокуроров будет большинство в составе аттестационной комиссии. Они смогут утверждать на должности без голосов других членов комиссии

Генпрокурор Ирина Венедиктова отменила указом положение ее предшественника Руслана Рябошапки о комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры.

Она утвердила новое положение, в котором изменила состав комиссии и процедуру назначения кандидатов на должности руководителя и зама подразделений Офиса генпрокурора, а также на руководящие должности в областных и окружных прокуратурах.

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Теперь, по ст. 4, комиссия будет состоять из семи членов: минимум четыре места достаются прокурорам, остальные – представителям ВУЗов или лицам, которых делегировали международные неправительственные организации и дипломатические миссии (по согласию).

При этом утверждать лицо на должность будут большинством голосов (ст. 18 положения). Это значит, что четыре прокурора могут назначить человека без голосов других членов комиссии.

В уже недействующем положении от Рябошапки такой возможности у прокуроров не было.

В ст. 3 о составе комиссии указывалось, что в нее входят шесть человек. Обязательное условие - не менее трех из них должны были быть делегированы международными неправительственным организациями, проектами международной технической помощи и дипломатическими миссиями.

Утвердить на должность при этом могли лишь при наличии четырех голосов. Даже если мнение членов комиссии разделялось поровну – аттестируемое лицо не получало должность (ст. 17).

  • В сентябре 2019-го был принят закон о реформе прокуратуры: он, в частности, регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации.
  • Более 50% прокуроров не прошли первую волну аттестации.
  • 30 апреля сообщалось, что Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Романа Говду, который не прошел аттестацию, на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР в Офисе генпрокурора.

Читайте также: Венедиктова ответила, почему берет на работу не прошедших аттестацию прокуроров

Марк Сировой
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