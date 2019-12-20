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Аттестация ГПУ. Отбор не прошли больше 50% прокуроров

Аттестация ГПУ. Отбор не прошли больше 50% прокуроров - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.12.2019, 06:23

Только 610 прокуроров из 1339 смогли пройти аттестацию

729 прокуроров из 1339 не прошли первую волну аттестации в Генпрокуратуре. Об этом сообщает в Facebook замгенпрокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак.

После проведения анонимных тестов на знание законодательства оставались 769 человек. Последний же этап (собеседование на предмет прокурорской этики, добродетели и соответствия стиля жизни доходам) отсеял еще 149 кандидатов. Таким образом, с аттестацией не справились 55,5% прокуроров.

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Виктор Чумак гпу прокурор аттестация
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