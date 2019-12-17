Скандальному экс-прокурору Кулику ГПУ выплатит 1 млн грн

Константин Кулик (скриншот - видео YouTube / Право на владу)

Бывшему прокурору Генеральной прокуратуры Константину Кулику Генпрокуратура по решению суда будет обязана выплатить 1 149 734,82 грн. Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

По результатам рассмотрения дела суд установил, что при увольнении Кулику не были начислены и выплачены премии за период с 1 по 13 апреля 2017 года, единовременное пособие в размере 50% месячной зарплаты за каждый календарный год службы (с учетом участия в антитеррористической операции), компенсации за неиспользованный отпуск и дополнительного отпуска как участнику боевых действий, хотя такие выплаты уволенному работнику - законодательно закрепленная обязанность ГПУ.

Судом установил,что единовременное пособие 50% месячной зарплаты за каждый календарный год службы, которое должно было быть выплачено Кулику, составляет 468 217,80 грн, по состоянию на момент принятия судебного решения время задержки выплаты составило 663 рабочих дня, таким образом средний заработок составляет 1 149 734,82 грн.

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