Завалил экзамен. Прокурор Кулик не прошел переаттестацию в ГПУ

Константин Кулик (фото - УНИАН)

Прокурор Константин Кулик не сдал тест на знание законодательства в рамках переаттестации в Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Не справился с достаточно простым, по мнению многих, тестом прокурор Константин Кулик. Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение", - сообщили в ЦПК.

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Сам Кулик пока ситуацию не прокомментировал.

Справка. В 2016-м, суд по производству НАБУ на время отстранил Кулика по делу о незаконном обогащении (элитная недвижимость, внедорожник).

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