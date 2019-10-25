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Завалил экзамен. Прокурор Кулик не прошел переаттестацию в ГПУ

Завалил экзамен. Прокурор Кулик не прошел переаттестацию в ГПУ - Фото
Константин Кулик (фото - УНИАН)
25.10.2019, 09:55

Правоохранитель не смог набрать 70 баллов из 100

Прокурор Константин Кулик не сдал тест на знание законодательства в рамках переаттестации в Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Не справился с достаточно простым, по мнению многих, тестом прокурор Константин Кулик. Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение", - сообщили в ЦПК.

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Сам Кулик пока ситуацию не прокомментировал.

Справка. В 2016-м, суд по производству НАБУ на время отстранил Кулика по делу о незаконном обогащении (элитная недвижимостьвнедорожник).

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гпу незаконное обогащение экзамен константин кулик переаттестация
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