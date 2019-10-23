Чумак показал фото переаттестации прокуроров: ангар, парты, тесты

Фото: facebook.com/vik.chumak

Сегодня, 23 октября, сотрудники органов прокуратуры начали проходить переаттестацию. Об этом сообщил в Facebook замгенпрокурора Виктор Чумак.

Главный военный прокурор также показал, как именно происходит эта процедура, выложив фотографии из помещения ангарного типа, где прокуроры сидят за столами и решают задания.

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"Более 200 человек были в первой группе. Не обошлось без приключений. Один человек, даже придя на тестирование, отказался от его прохождения", - написал Чумак.

Фото: facebook.com/vik.chumak

Справка. В сентябре-2019 был принят закон о реформе прокуратур: он также регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации. В ГПУ рассказали, как она будет проходить. Чумак также поведал о деталях реформы. В ГПУ заверили, что пройти аттестацию планируют как минимум 96% прокуроров. Глава управления спецрасследований ГПУ Горбатюк заявил, что созданные комиссии не могут аттестовать прокуроров. Переаттестацию обжаловали в ОАСК.

