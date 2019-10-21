В ГПУ готовы уволить более 200 прокуроров

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры не подали 218 прокуроров Генпрокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГПУ заявляют, что таким образом эти чиновники самостоятельно отказались от аттестации для перевода в Офис генпрокурора. Отмечается, что в их число входят также прокуроры, которые подали заявления, несоответствующие установленной форме.

Сообщается, что эти должностные лица подлежат увольнению в соответствии с законодательством.

Отмечается, что заявления установленного образца подали 11 277 прокуроров (из них 1082 - в ГПУ), то есть более 96%.

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