Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Реформа. Сколько прокуроров идут на аттестацию - данные ГПУ

Реформа. Сколько прокуроров идут на аттестацию - данные ГПУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
16.10.2019, 18:00

В Офис генпрокурора хотят перейти 80% сотрудников нынешней Генпрокуратуры, утверждают в ведомстве

В Генеральной прокуратуре заявляют, что пройти аттестацию в рамках реформы ГПУ планируют как минимум 96% прокуроров. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Как поясняют в пресс-службе, прием заявлений закончился вечером 15 октября, однако они продолжают поступать по почте. Работать в Офисе генпрокурора намерены 80% прокуроров ГПУ, заявили в ведомстве. Они начнут проходить аттестацию первыми - с тестов на знание и умение применить закон.

Что касается регионов, то в трех областях (Винницкая, Запорожская и Черновицкая) пройти аттестацию изъявили все прокуроры. Еще в ряде областей (Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Черкасская) этот показатель составил 99%, в остальных - превысил 90%.

Читайте также: Появился концепт реформы СБУ: что обещают у Баканова

Напишите нам
генпрокуратура реформа гпу аттестация прокуроры
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 