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Переаттестация ГПУ. Известно, сколько прокуроров завалили экзамен

Переаттестация ГПУ. Известно, сколько прокуроров завалили экзамен - Фото
Переаттестация прокуроров (фото - Олександр Лємєнов/Facebook)
24.10.2019, 12:59

Процент отсева на первом этапе составил 29%

Глава аттестационной комиссии Александр Леменов сообщил в Facebook предварительные результаты отбора кандидатов в обновленную Генпрокуратуру.

Экзамен на знание законодательства сдавали 1088 прокуроров: успешно прошли 774, провалили 197, еще 177 не явились на аттестацию. Отсев на первом этапе составил 29%.

По словам Леменова, вопросы были "простые и касались базовых тем". Для того, чтобы пройти на следующий этап отбора, необходимо было набрать 70 баллов из 100.

Справка. В сентябре-2019 был принят закон о реформе прокуратур: он также регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации. В ГПУ рассказали, как она будет проходить. Замгенпрокурора Виктор Чумак также поведал о деталях реформы. В ГПУ заверили, что пройти аттестацию планируют как минимум 96% прокуроров. Глава управления спецрасследований ГПУ Горбатюк заявил, что созданные комиссии не могут аттестовать прокуроров. Переаттестацию обжаловали в ОАСК.

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