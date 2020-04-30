Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Венедиктова взяла на работу прокурора, который не прошел аттестацию – Леменов

Венедиктова взяла на работу прокурора, который не прошел аттестацию – Леменов - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)
30.04.2020, 15:17

Член аттестационной комиссии Леменов утверждает, что экс-прокурора Киева Говду назначили в Офис генпркурора. ОГП информацию еще не прокомментировали

дополнено исправлено

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Романа Говду, который еще не прошел аттестацию, на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР в Офисе генпрокурора. Об этом написал в Facebook член аттестационной комиссии Александр Леменов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Говда не прошел аттестацию. От слова вообще. Он был уволен еще в ноябре прошлого года", - сказал он.

Леменов пишет, что Говда также претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора ГБР. В то же время, по данным Леменова, Говду через Совет прокуроров будут рекомендовать на должность зама прокурора Киева.

Читайте также: Стерненко: Суд обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой – фото документа

"И Роман Михайлович (Говда, - ред.) снова станет исполняющим обязанности главного столичного прокурора", - завершил Леменов.

На сайте Офиса генпрокурора отсутствует информация о назначении Говды.

Корреспондент LIGA.net попросил прокомментировать информацию в пресс-службе Офиса генпрокурора, однако там по телефону этого делать не стали и попросили о письменном запросе.

На момент публикации новости ответ на запрос еще не пришел.

  • В декабре 2019-го Говда подал в отставку с должности прокурора Киева по собственному желанию. Тогда В прокуратуре не стали отвечать на вопрос LIGA.net, что могло стать причиной его решения.

Смотрите также: Брат генпрокурора Венедиктовой работал на бизнес семьи Авакова - "Схемы"

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Роман Говда Ирина Венедиктова Офис генпрокурора александр леменов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 