Венедиктова взяла на работу прокурора, который не прошел аттестацию – Леменов

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)

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Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Романа Говду, который еще не прошел аттестацию, на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР в Офисе генпрокурора. Об этом написал в Facebook член аттестационной комиссии Александр Леменов.

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"Говда не прошел аттестацию. От слова вообще. Он был уволен еще в ноябре прошлого года", - сказал он.

Леменов пишет, что Говда также претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора ГБР. В то же время, по данным Леменова, Говду через Совет прокуроров будут рекомендовать на должность зама прокурора Киева.

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"И Роман Михайлович (Говда, - ред.) снова станет исполняющим обязанности главного столичного прокурора", - завершил Леменов.

На сайте Офиса генпрокурора отсутствует информация о назначении Говды.

Корреспондент LIGA.net попросил прокомментировать информацию в пресс-службе Офиса генпрокурора, однако там по телефону этого делать не стали и попросили о письменном запросе.

На момент публикации новости ответ на запрос еще не пришел.

В декабре 2019-го Говда подал в отставку с должности прокурора Киева по собственному желанию. Тогда В прокуратуре не стали отвечать на вопрос LIGA.net , что могло стать причиной его решения.



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