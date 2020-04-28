Стерненко: Суд обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой – фото документа

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро начать дело по сообщению о недекларировании имущества генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Об этом сообщил в Facebook экс-лидер Правого сектора в Одессе Сергей Стерненко.

Он опубликовал фото постановления, в котором сказано: "Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 в ЕРДР".

Стерненко также написал, что после внесения сведений в Единый реестр будет ходатайствовать о расследовании фактов недекларирование сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктовой, о чем сообщали журналисты программы Схемы.

15 апреля Стерненко написал в НАБУ заявление о возможном декларировании недостоверной информации Венедиктовой – в частности, речь шла о часах за $10 300.

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