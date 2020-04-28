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Стерненко: Суд обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой – фото документа

Стерненко: Суд обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой – фото документа - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
28.04.2020, 22:41

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против генпрокурора Ирины Венедиктовой

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро начать дело по сообщению о недекларировании имущества генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Об этом сообщил в Facebook экс-лидер Правого сектора в Одессе Сергей Стерненко.

Он опубликовал фото постановления, в котором сказано: "Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 в ЕРДР".

Фото: facebook.com/sternenko

Стерненко также написал, что после внесения сведений в Единый реестр будет ходатайствовать о расследовании фактов недекларирование сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктовой, о чем сообщали журналисты программы Схемы.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали, после чего он попал в больницу с сотрясением мозга и резаной раной руки. На месте инцидента нашли тело одного из предполагаемых нападавших, который умер от колото-резаных ран. Это было уже третье нападение на Стерненко.
  • 4 октября 2019 года бывший в то время генпрокурором Руслан Рябошапка рассказал, что Стерненко не сообщали о подозрении, но передали его дело СБУ.
  • 4 апреля бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, заявил, что Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • 7 апреля Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.
  • 15 апреля Стерненко написал в НАБУ заявление о возможном декларировании недостоверной информации Венедиктовой – в частности, речь шла о часах за $10 300.

Читайте также: Брат генпрокурора Венедиктовой работал на бизнес семьи Авакова - "Схемы"

Наталия Медведева
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