Стерненко: Суд обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой – фото документа

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро начать дело по сообщению о недекларировании имущества генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Об этом сообщил в Facebook экс-лидер Правого сектора в Одессе Сергей Стерненко.
Он опубликовал фото постановления, в котором сказано: "Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 в ЕРДР".
Стерненко также написал, что после внесения сведений в Единый реестр будет ходатайствовать о расследовании фактов недекларирование сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктовой, о чем сообщали журналисты программы Схемы.
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