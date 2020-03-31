Трепак ушел в отставку с должности замгенпрокурора

Виктор Трепак

Генпрокурор Ирина Венедиктова 30 марта 2020 года подписала заявление Виктора Трепака об отставке с должности заместителя генпрокурора. Об этом сообщил Трепак, передает ZN.UA.

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По его словам, он подал заявление об отставке по собственному желанию, а не исходя из решения Венедиктовой.

Заявление об отставке было подано 27 марта. Такое решение заместитель генпрокурора принял после того, как Венедиктова изменила функциональные обязанности заместителей и отстранила своего заместителя от всех дел, которые расследует СБУ, в частности и от дела о нападении на Екатерину Гандзюк.

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"У меня забрали курирование деятельностью двух департаментов, которые осуществляют процессуальное руководство по "делам Майдана", и по делам, которые расследуются следователями СБУ", - сказал Трепак, отметив, что подобное перераспределение полномочий в Офисе генпрокурора является способом воздействия и вмешательства в осуществление полномочий прокурора.

По его словам, перераспределение полномочий между заместителями генпрокурора делает невозможным дальнейшее выполнение им процессуальных полномочий по таким делам.

"А, следовательно, означает мое фактическое устранение от них в полном объеме", - добавил Трепак.