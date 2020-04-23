Брат генпрокурора Венедиктовой работал на бизнес семьи Авакова - "Схемы"

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А муж генерального прокурора, по данным "Схем", после ее прихода во власть получил повышение в структуре МВД

Брат генпрокурора Ирины Венедиктовой работал в компаниях, принадлежащих семье главы МВД Арсена Авакова и его бизнес-партнеру, бывшему депутату Игорю Котвицкому. Об этом сообщается в новом выпуске программы "Схемы".

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По данным программы, брат генпрокурора Сергей Венедиктов, у которого была лицензия адвоката, сейчас преподает в Университете имени Шевченко.

Журналисты с помощью своих источников в налоговой установили, что харьковчанин Венедиктов с 2008 по 2016 г работал в ряде фирм по добыче газа из государственных недр, которые принадлежат "группе Инвестор" семьи Авакова и Котвицкого.

По данным журналистов, в 2015 г Котвицкий лично выписывал доверенность Венедиктову на ведение дел участника открытого акционерного общества.

Однако в МВД изданию ответили, что Аваков не знаком с Венедиктовым. Котвицкий на звонки журналистов, по их словам, не ответил. Сам Венедиктов также оставил просьбу о комментарии без ответа. Три недели назад "Схемы" отправили запрос в Офис генпрокурора, но там тоже не захотели комментировать возможные связи брата генпрокурора с главой МВД.

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Также журналисты обратили внимание на тот факт, что в ноябре 2019 г, после прихода во власть Венедиктовой, ее муж Денис Колесник был переведен из харьковской киберполиции в центральное управление Нацполиции в Киеве, а в конце того же месяца продвинулся по званию с подполковника до полковника. Колесник не ответил на просьбу журналистов прокомментировать свой внезапный карьерный рост. В МВД сказали, что назначение на должности в киберполиции не согласовываются с министром внутренних дел.

И.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова подала в суд на издание Украинская правда и Центр противодействия коррупции (ЦПК), требуя опровержения недостоверной, на ее взгляд, информации. Об этом сообщила в Facebook сама Венедиктова.

В марте Венедиктова, будучи еще и.о. главы ГБР, потребовала опровержения информации о том, что ее муж Денис Колесник, "по словам собеседников Украинской правды, имеет огромное влияние на работу ГБР". Также глава ГБР требовала опровержения информации о том, что якобы благодаря мужу на должность ее советника был назначен Руслан Бирюков, которого ЦПК называет "скандальным", и который, по информации авторов материала, долгое время работал в Нацполиции.

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Теги: Игорь Котвицкий, мвд, арсен аваков, генпрокурор, Ирина Венедиктова
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