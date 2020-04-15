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Стерненко заявил в НАБУ на Венедиктову - указал на неточности в декларации

Стерненко заявил в НАБУ на Венедиктову - указал на неточности в декларации - Фото
Сергей Стерненко (фото - instagram.com_s_sternenko)
15.04.2020, 21:10

Экс-лидер Правого сектора в Одессе Сергей Стерненко написал в НАБУ заявление на генпрокурора Ирину Венедиктову

Экс-лидер Правого сектора в Одессе Сергей Стерненко написал в Национальное антикоррупционное бюро заявление о возможном декларировании недостоверной информации генпрокурором Ириной Венедиктовой (ст. 366-1 УК). Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

"Она "забыла" задекларировать часы за 10 300 $ и не указала что является соучредителем и членом ОО "Харьковский правовой центр" совместно со своим мужем-подчиненным Авакова Колесником и судьей Верховного суда Буралковым", – написал он.

Кроме того Стерненко пообещал "еще один сюрприз" для Венедиктовой "на днях".

Фотография заявления Стерненко в НАБУ на Венедиктову (Фото: facebook.com/ssternenko)

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали, после чего он попал в больницу с сотрясением мозга и резаной раной руки. На месте инцидента нашли тело одного из предполагаемых нападавших, который умер от колото-резаных ран. Это было уже третье нападение на Стерненко.
  • 4 октября 2019 года бывший в то время генпрокурором Руслан Рябошапка рассказал, что Стерненко не сообщали о подозрении, но передали его дело СБУ.
  • 4 апреля бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, заявил, что Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • 7 апреля Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.

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Наталия Медведева
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