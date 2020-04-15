Стерненко заявил в НАБУ на Венедиктову - указал на неточности в декларации

Сергей Стерненко (фото - instagram.com_s_sternenko)

Экс-лидер Правого сектора в Одессе Сергей Стерненко написал в Национальное антикоррупционное бюро заявление о возможном декларировании недостоверной информации генпрокурором Ириной Венедиктовой (ст. 366-1 УК). Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

"Она "забыла" задекларировать часы за 10 300 $ и не указала что является соучредителем и членом ОО "Харьковский правовой центр" совместно со своим мужем-подчиненным Авакова Колесником и судьей Верховного суда Буралковым", – написал он.

Кроме того Стерненко пообещал "еще один сюрприз" для Венедиктовой "на днях".

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