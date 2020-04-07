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Подозрение Стерненко будет в любом случае - Венедиктова

Подозрение Стерненко будет в любом случае - Венедиктова - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)
07.04.2020, 07:50

Экс-главе одесского Правого сектора Стерненко объявят подозрение по статье убийство или убийство по самозащите, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова

Подозрение экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко будет объявлено в любом случае, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью УП.

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По словам Венедиктовой, вопрос в том, по какой именно статье Стерненко объявят подозрение: убийство или убийство в результате самозащиты. Квалификация будет зависеть от следователей и прокуроров, а не от генпрокурора, заверила Венедиктова.

Она сообщила, что на данный момент получена экспертиза по делу, с ней будут разбираться и определяться с квалификацией дела.

Также Венедиктова утверждает, что не знает, почему ее бывший заместитель Виктор Трепак заявил о том, что она якобы требовала у него подписать подозрение Стерненко. "Я не могу ни от кого из прокуроров ничего требовать, если я вообще не в группе прокурорской по этому делу", - заявила генпрокурор.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали, после чего он попал в больницу с сотрясением мозга и резаной раной руки. На месте инцидента нашли тело одного из предполагаемых нападавших, который умер от колото-резаных ран. Это было уже третье нападение на Стерненко.
  • 4 октября 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал, что Стерненко не сообщали о подозрении, но передали его дело СБУ.
  • 4 апреля Трепак заявил, что перед увольнением у него возник конфликт с Венедиктовой по делу Стерненко.
  • Вчера в Раде потребовали от Венедиктовой дать объяснения по увольнению Трепака.
Денис Юдин
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Сергей Стерненко генпрокурор Ирина Венедиктова виктор трепак
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