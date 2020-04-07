Подозрение Стерненко будет в любом случае - Венедиктова

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)

Подозрение экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко будет объявлено в любом случае, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью УП.

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По словам Венедиктовой, вопрос в том, по какой именно статье Стерненко объявят подозрение: убийство или убийство в результате самозащиты. Квалификация будет зависеть от следователей и прокуроров, а не от генпрокурора, заверила Венедиктова.

Она сообщила, что на данный момент получена экспертиза по делу, с ней будут разбираться и определяться с квалификацией дела.

Также Венедиктова утверждает, что не знает, почему ее бывший заместитель Виктор Трепак заявил о том, что она якобы требовала у него подписать подозрение Стерненко. "Я не могу ни от кого из прокуроров ничего требовать, если я вообще не в группе прокурорской по этому делу", - заявила генпрокурор.