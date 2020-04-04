Экс-замгенпрокурора Трепак: Венедиктова требовала объявить подозрение Стерненко

Бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который недавно ушел в отставку, заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.
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"Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова обнаружила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления", - отметил Трепак.
По его словам, он был "просто поражен такой постановкой вопроса".
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"Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная ее обстоятельств? Моя позиция основывается на тех материалах, которые есть в деле", - объяснил Трепак.
Он подчеркнул, что "такое подозрение будет безосновательно, а значит – незаконным".
"В деле невыясненными остаются существенные обстоятельства происшествия нападения и защиты. Назначена комплексная экспертиза в связи с тем, что по двум предыдущих экспертизам даны противоречивые выводы. Эта экспертиза не завершена, а потому без ее результатов говорить о подозрении - это юридический нонсенс", - убежден Трепак.
Трепак подчеркнул, что Венедиктова была недовольна его позицией.
Он рассказал, что после разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, было решено, что "оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении какого-либо преступления нет".
После этого генпрокурору направили рапорт с аргументацией об отсутствии оснований для сообщения о подозрении Стерненко.
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