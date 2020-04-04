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Экс-замгенпрокурора Трепак: Венедиктова требовала объявить подозрение Стерненко

Экс-замгенпрокурора Трепак: Венедиктова требовала объявить подозрение Стерненко - Фото
Виктор Трепак
04.04.2020, 08:08

Виктор Трепак отметил, что именно из-за дела Сергея Стерненко у него "произошел серьезный конфликт" с генпрокурором Ириной Венедиктовой

Бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который недавно ушел в отставку, заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

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"Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова обнаружила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления", - отметил Трепак.

По его словам, он был "просто поражен такой постановкой вопроса".

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"Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная ее обстоятельств? Моя позиция основывается на тех материалах, которые есть в деле", - объяснил Трепак.

Он подчеркнул, что "такое подозрение будет безосновательно, а значит – незаконным".

"В деле невыясненными остаются существенные обстоятельства происшествия нападения и защиты. Назначена комплексная экспертиза в связи с тем, что по двум предыдущих экспертизам даны противоречивые выводы. Эта экспертиза не завершена, а потому без ее результатов говорить о подозрении - это юридический нонсенс", - убежден Трепак.

Трепак подчеркнул, что Венедиктова была недовольна его позицией.

Он рассказал, что после разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, было решено, что "оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении какого-либо преступления нет".

После этого генпрокурору направили рапорт с аргументацией об отсутствии оснований для сообщения о подозрении Стерненко.

СПРАВКА. Сергей Стерненко – экс-лидер Правого сектора в Одессе. В мае 2018-го года на него напали два человека. Стерненко смертельно ранил Ивана Кузнецова, а сам попал в больницу с сотрясением мозга и резаной раной руки. Гибель расследуют как убийство. С октября 2019-го дело передали в СБУ. 
  • 24 мая 2018 года на Фонтанской дороге на Стерненко напали, после чего он попал в больницу с сотрясением мозга и резаной раной руки. На месте инцидента нашли тело одного из предполагаемых нападавших, который умер от колото-резаных ран
  • До этого на Стерненко нападали 7 февраля и 1 мая 2018 года.
  • 4 октября 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Стерненко не сообщали о подозрении, но передали его дело СБУ.

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Арина Толина
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