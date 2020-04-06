В Раде потребовали от Венедиктовой объяснений по увольнению Трепака

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)

В Верховной Раде потребовали от генпрокурора Ирины Венедиктовой объяснить обстоятельства увольнения ее заместителя Виктора Трепака. Такое заявление сделал в Facebook нардеп от Слуги народа Игорь Василив.

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По словам Василива, как глава Временной следственной комиссии Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов, он не может остаться в стороне от ситуации с возможным давлением Венедиктовой на Трепака перед его увольнением.

Недавно Трепак заявил, что Венедиктова требовала от него сообщить о подозрении экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко.

Василив выразил уверенность, что такая ситуация противоречит не только процессуальному законодательству, но и морально-этическим нормам.

"Требуем дать официальные разъяснения по поводу давления на Виктора Трепака с целью подписания подозрения общественному активисту Сергею Стерненко," - заявил Василив. Так же он потребовал объяснить отстранение экс-зампрокурора от координации департамента, который расследовал дело об убийстве Гандзюк.

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По его словам, официальное обращение по поводу обстоятельств, изложенных в рапорте Трепака, будет отправлено на имя генпрокурора.

27 марта Трепак заявил, что его фактически отстранили от дел Майдана и дела об убийстве Гандзюк.

Венедиктова, комментируя отстранение Трепака, заявила, что группа прокуроров по делу остается неизменной .

30 марта Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке.