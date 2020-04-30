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Венедиктова ответила, почему берет на работу не прошедших аттестацию прокуроров

Венедиктова ответила, почему берет на работу не прошедших аттестацию прокуроров - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
30.04.2020, 21:24

Генпрокурор заявила, что не прошедшие аттестацию не возвращаются на должности прокуроров, а для советников у них квалификации достаточно

Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что не прошедшие аттестацию прокуроры, достаточно квалифицированы, чтобы быть ее штатными советниками. Об этом Венедиктова заявила в интервью hromadske.

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Журналист попросил ее прокомментировать, почему не прошедшие аттестацию прокуроры "возвращаются в прокуратуру". По его словам, из 10 штатных советников генпрокурора — пятеро бывших прокуроров, которые аттестационная комиссия признала неквалифицированными.

"Нет, советники же не возвращаются в прокуратуру. Это советники в патронатной службе, и это мои советники" — ответила Венедиктова. "Это комиссия так признала (что они недостаточно квалифицированы, - ред.), а я считаю, что эти люди как раз достаточно квалифицированы для меня, и я прислушиваюсь к их мнению" — добавила генпрокурор.

На вопрос, отбрасывает ли она таким образом реформу прокуратуры, Венедиктова ответила: "Нет, ни в коем случае, я реформу продолжаю...".

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По словам генпрокурора, есть разница между прокурором, который обладает процессуальным статусом, и советником, который такого статуса не имеет.

"Они мне дают определенную информацию, оценку в силу своих профессиональности и опыта, а я уже решаю, как эту информацию применить" — сказал генпрокурор.

Сегодня стало известно, что Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Романа Говду, который не прошел аттестацию, на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР в Офисе генпрокурора.

Вадим Ребрина
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